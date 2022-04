Tor do remontu [WIDEO, ZDJĘCIA]

Realizacja Wojciech Ochrymiuk [Radio Szczecin]

Około 10 milionów złotych kosztować będzie remont dachu toru kolarskiego w Szczecinie - wynika z informacji przedstawionych podczas Komisji ds. Inicjatyw Społecznych, Sportu i Młodzieży Rady Miasta.

Stan budynku od dawna pozostawiał wiele do życzenia. Trzeba go jednak było całkowicie zamknąć po wichurach, które uszkodziły dach.



Trwają rozmowy jak szybciej zdobyć pieniądze na remont lub uruchomić tor wcześniej - m.in. dlatego, że służy on zarówno sportowcom ze Szczecina jak i innych miejscowości czy regionów.



- To też jest wartość dodana, że do Szczecina przyjeżdżają kluby z innych województw na obozy i wyścigi. Oni zostawiają tu kapitał, pieniądze korzystając z usług i hoteli. To jrest bardzo ważne. Szkolimy tutaj wielu olimpijczyków - mówił podczas posiedzenia prezes Zachodniopomorskiego Związku Kolarskiego, Artur Szarycz.



Do Ministerstwa Sportu trafił wniosek o dofinansowanie remontu budynku. Urzędnicy czekają na odpowiedź. Być może tor uda się jeszcze otworzyć warunkowo - Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji będzie na ten temat rozmawiał z ekspertami.