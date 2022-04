Porozumienie Goleniowa ze Szczecinem zaowocuje linią autobusową [WIDEO, ZDJĘCIA]

Realizacja: Mateusz Papke [Radio Szczecin]

To sposób na to, aby inwestycja za 10 milionów złotych zaczęła działać - goleniowscy radni złożyli projekt uchwały, który ma umożliwić zawarcie porozumienia pomiędzy Goleniowem a Szczecinem w sprawie autobusu, który miałby zatrzymywać się na nowej pętli w Załomiu.

Sporządzenie dokumentu obiecywały już w lutym władze Goleniowa, jednak - jak mówią radni - do tej pory nic z tego nie wyszło. Dlatego wzięliśmy sprawy w swoje ręce - tłumaczy mówi Łukasz Mituła, radny Klubu Koalicji Samorządowej.



- Żeby mieszkańcy mogli z tego Centrum Przesiadkowego korzystać jest pilna potrzeba podjęcia uchwały w sprawie porozumienia między Gminą Miasto Szczecin a Gminą Goleniów w zakresie organizacji transportu publicznego. I my taką uchwałę, jako Klub Radnych Koalicja Samorządowa przygotowaliśmy. Podjęcie tej uchwały pozwoli uruchomić przez Gminę Miasto Szczecin autobus, który tutaj dojedzie - powiedział radny Mituła.



Sprawę miał skomentować w audycji "Czas Reakcji" zastępca burmistrza Goleniowa, Tomasz Banach, jednak ostatecznie nie znalazł czasu i ma to zrobić w poniedziałek.



Pieniądze pochodziły z budżetu Gminy Goleniów. Centrum przesiadkowe mi służyć m.in. mieszkańcom Pucic, Czarnej Łąki czy Klinisk.