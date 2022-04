Coraz więcej śmieci w miejskich lasach

Fot. pan Marek, słuchacz Radia Szczecin Fot. pan Marek, słuchacz Radia Szczecin Na likwidację dzikich wysypisk w ub. roku Szczecin wydał 92 tys. zł. Fot. Jacek Rujna [Radio Szczecin]

Na likwidację dzikich wysypisk w ub. roku Szczecin wydał 92 tys. zł, to o 30 tys. więcej niż rok wcześniej - mówił w naszej audycji interwencyjnej "Czas Reakcji" kierownik Wydziału Lasów Miejskich w Zakładzie Usług Komunalnych w Szczecinie, Krzysztof Matuszak.

- W 2020 roku było to 71 ton, a w zeszłym roku było 109 ton: odpady budowlane, opony, meble... W ciągu roku umeblowalibyśmy niejedno mieszkanie. Co prawda wszystko jest w opłakanym stanie, ale mamy do czynienia z meblościankami, fotelami, kanapami - wymieniał Matuszak.



Szkoda tych pieniędzy - dodał Krzysztof Matuszak.



- Wolelibyśmy - jako pracownicy Lasów - wydać te pieniądze na odrestaurowanie albo urządzenie jakiejś polany wypoczynkowej, niż wywożenie śmieci - zaznaczył.



Szczeciński ZUK zarządza ponad 3 tys. hektarów lasów. Kara za zaśmiecanie to mandat w wysokości do 1500 zł. Kwota ta może być wyższa jeśli sprawa trafi do sądu.