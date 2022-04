Las, ciemna noc i modlitwa, czyli Ekstremalna Droga Krzyżowa [ZDJĘCIA]

Kilkadziesiąt kilometrów lasem i w nocy - tak wyglądała Ekstremalna Droga Krzyżowa.

W kilkunastu miejscach naszego regionu uczestnicy rozpoczęli wspólną wędrówkę.Jedna z tras wystartowała na szczecińskich Pomorzanach, tuż po mszy świętej w parafii św. Józefa. Wzięło w niej udział około 80 osób.- Tydzień temu na mszy świętej na ogłoszeniach u Dominikanów usłyszałem, spodobała mi się idea. Syn się dzisiaj zgodził i wyruszamy. Startujemy w dobrych intencjach, a przed nami dosyć długa droga. - Byłyśmy rok temu i to doświadczenie niesamowite, które nas natchnęło, żeby teraz też pójść. Naprawdę jest to niebywałe doświadczenie i te intencje, które nosimy w sercu. - To nasz pierwszy raz. My z synem generalnie jesteśmy ekstremalni i podejmujemy różne wyzwania, także damy radę. Plecaki pełna, dłuższa kolacja i jesteśmy gotowi - mówili uczestnicy.W piątek, ulicami Szczecina przeszła także Akademicka Droga Krzyżowa.