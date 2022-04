Śmierć dziecka w Boże Narodzenie. Są zarzuty dla właściciela nieruchomości

Fot. pixabay.com / fernandozhiminaicela (CC0 domena publiczna)

Właściciel nieruchomości, w której zatruło się dziecko usłyszał zarzuty. Do zdarzenia doszło w Boże Narodzenie w 2020 roku w Kamieniu Pomorskim.

14-miesięczny chłopiec i jego mama trafili do szpitala w objawami zatrucia. Dziecko zmarło kilka godzin później. Rodzina podejrzewała, że to przez środek do deratyzacji.



Właściciel nieruchomości usłyszał zarzut spowodowania zdarzenia zagrażającego życiu lub zdrowiu kilkunastu osób - informuje portal kamienskie.info.



Mężczyzna nie przyznał się do winy. Prokuratura wnioskowała o areszt tymczasowy, sąd się na to nie zgodził.