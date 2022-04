Nowy sprzęt pozwoli na jeszcze lepsze diagnozowanie kobiet. Szpital na Pomorzanach w Szczecinie kupił kolposkop.

To mikroskop wykorzystywany do badania szyjki macicy. Pozwala skutecznie wykryć zmiany.

Dzięki niemu można uzyskać trójwymiarowy obraz, w powiększeniu do 50 razy.



W badaniu ocenia się strukturę przestrzenną nabłonka, jego barwę, układ i przejrzystość oraz rysunek naczyń krwionośnych. Pozwala na wychwycenie pierwszych symptomów raka szyjki macicy i wdrożenie leczenia.



Kolposkop kosztował prawie 80 tysięcy złotych. Miesięcznie w szpitalu na Pomorzanach kolposkopię wykonuje się u prawie 70 pacjentek.