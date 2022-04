Słodkości hitem Jarmarku Wielkanocnego [WIDEO, ZDJĘCIA]

Realizacja Wojciech Ochrymiuk [Radio Szczecin]

Kołacze, szaszłyki i kolorowe stroiki - trwa przedostatni dzień Szczecińskiego Jarmarku Wielkanocnego.

Mieszkańcy po dwuletniej przerwie chętnie odwiedzali drewniane domki, które rozstawione

są po obu stronach alei Kwiatowej.



- Piękne rzeczy, palemkę kupiłam, śliczne serwetki. - To wszystko do koszyczka, do święconki. Nie jest jakoś szczególnie drogo. To są bardzo dobrze zrobione rzeczy. Są i piękne, i dopracowane. - Ceny faktycznie trochę wyższe niż zwykle, ale pogoda nie rozpieszcza. - Jest zimno i wietrznie, ale kołacz bardzo pomaga, żeby się rozgrzać. Kołacze są przepyszne i jedyne takie porządne jedzenie tutaj na słodko - mówili odwiedzający jarmark mieszkańcy Szczecina.



Jarmark jest otwarty w sobotę do godz. 21:00, a w niedzielę do 20:00.