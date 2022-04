Obrońcy sowieckich pomników w Szczecinie w kontrofensywie

Prorosyjska organizacja napisała apel do szczecińskich radnych. Nie usuwajcie, a obejmijcie ochroną sowieckie pomniki - apeluje stowarzyszenie Kursk.

W Szczecinie po napaści Rosji na Ukrainę rozpoczęła się dyskusja o usunięciu kolejnych sowieckich pomników; dwóch na Cmentarzu Centralnym i jednego w Dąbiu. Szczeciński radny z klubu PiS, Dariusz Matecki wraz z organizacjami patriotycznymi zbiera w tej sprawie podpisy.Według Jerzego Tyca, przewodniczącego prorosyjskiego stowarzyszenia Kursk to nieodpowiedzialne i nieprzemyślane.Radny Dariusz Matecki odpowiedział na pismo wysłane do Biura Rady Miasta.- Weryfikowałem: ten człowiek jest finansowany z Rosji. W roku 2020 otrzymał order od ministra obrony Federacji Rosyjskiej, Siergieja Szojgu. Rok później otrzymał medal od prezydenta Rosji, Władymira Putina. Zwykle nie odpowiadam na tego typu ataki, tym razem jednak odpowiedziałem: wysłałem do wszystkich radnych informację kim jest ten człowiek i prośbę z nadzieją, że rzeczywiście wezmą to do siebie i przejrzą na oczy, że naprawdę te pomniki rosyjskiego imperializmu usunąć - relacjonuje radny Matecki.Stowarzyszenie Kursk apelowało też w 2015 roku do władz Szczecina, aby nie usuwać radzieckiego pomnika na pl. Żołnierza. Dwa lata później monument usunięto.