Baba Wielkanocna, czyli Niedziela Palmowa w Łobzie

Łobeska Baba Wielkanocna - Międzynarodowe Wielkanocne Spotkania z Folklorem - w tradycyjnej i dobrze wszystkim znanej wersji rozpoczęły się w Łobzie.

To jedno z ważniejszych wydarzeń i święto kultury ludowej w regionie.



- Łobeska Baba Wielkanocna jest organizowana już po raz 16. Jest ona połączona z jarmarkiem, konkursami kulinarnymi i nalewkowymi, z konkursami na niedzielną palmę wielkanocną i występami zespołów ludowych w różnych kategoriach - mówi Dariusz Ledzion, dyrektor Łobeskiego Domu Kultury.



Głównymi bohaterami wydarzenia są potrawy świąteczne na stół wielkanocny.



- Oczywiście mazurki, żurek, ale baba..., wielka baba wielkanocna, to jest podstawa! One będą oceniane, będą powołane specjalne komisje i w niedzielę, na koniec, będą wręczane nagrody - zapowiada Ledzion.



W niedzielę (o godz. 10.30) odprawiona zostanie msza św. i odbędzie się korowód z palmami wielkanocnymi.