Wystawa ku pamięci Lecha Kaczyńskiego [WIDEO, ZDJĘCIA]

"Prezydent Lech Kaczyński na Pomorzu Zachodnim" - to tytuł wystawy, która stanęła w Al. Wojska Polskiego w Szczecinie.

Ekspozycję można zobaczyć przy pomniku śp. prezydenta, obok siedziby Solidarności.Zaprezentowane zostały zdjęcia z wizyt Lecha Kaczyńskiego w naszym województwie m.in. ze spotkania z prezydentem Szczecina - Marianem Jurczykiem, sanitariuszką Armii Krajowej Danutą Szyksznian-Ossowską, czy też z obchodów katastrofy samolotu CASA w Mirosławcu - mówi autorka wystawy - Monika Kieliszak.- Przedstawiamy za pomocą tej wystawy fakty. Prezydentowi Lechowi Kaczyńskiemu zależało na ludziach, na rozwoju Polski i zależało na Pomorzu. "Silne Pomorze Zachodnie jest polską racją stanu" - stwierdził. Robił wszystko, by tę rację udowodnić. Teraz, po latach widać, że nie mylił się ani przez chwilę, w dalekosiężnej ocenie sytuacji - podkreśla Kieliszak.Trudno o piękniejszy życiorys - tak o Lechu Kaczyńskim mówił były prezydent Szczecina, a obecnie sędzia Trybunału Konstytucyjnego - Bartłomiej Sochański. - To piękna postać, przede wszystkim bardzo mi bliska, bo profesor prawa, człowiek, który - podobnie jak ja - stanął po stronie strajkujących. Widział, jaką ma misję i po co żyje oraz co chce w życiu zrobić. To z całą pewnością, możemy dzisiaj pokazywać całemu światu.Dodajmy, że Lech Kaczyński był m.in. inicjatorem budowy gazportu w Świnoujściu.