Goście RS o śledztwie Rosjan ws. katastrofy smoleńskiej: oni nie chcą tego wyjaśniać

Oddanie sprawy katastrofy smoleńskiej Rosjanom, utrudniło zbieranie dowodów i poszukiwanie prawdy - powiedziała, w "Kawiarence Politycznej Radia Szczecin", posłanka Małgorzata Golińska z PiS.

- Pamiętajmy, że Rosja wskazuje, że cały czas prowadzi śledztwo. A w związku z tym nie może wypuścić żadnych materiałów. Sytuacja na Ukrainie pokazuje, że wierzenie Rosjanom, to jest nie tylko naiwność, ale to jest też kompletne lekceważenie historii tego mocarstwa - podkreślała Golińska.Poseł Grzegorz Napieralski z PO podkreślił, że bardzo przeżył katastrofę w Smoleńsku i bardzo chciał, aby została wyjaśniona. - Od roku 2015 rządzi Prawo i Sprawiedliwość, obiecało nam wyjaśnienie tej sprawy do końca, bo zarzucało poprzednim rządom, że nic się nie dzieje, twierdzili, że to w przeciągu 2 - 3 lat zostanie wyjaśnione. Mija już 7 lat. Ja się niczego nie spodziewam po raporcie pana Macierewicza, bo uważam go za polityka, który niepoważnie podchodzi do tego tematu.Poseł Radosław Lubczyk z Koalicji Polskiej powiedział z kolei, że nie możemy spodziewać się niczego dobrego od Rosjan. - To są ludzie, którzy nigdy nie będą chcieli wyjaśnienia tej tragedii. Powiem więcej, oni byli pewnie zadowoleni na Kremlu, że taka sytuacja miała miejsce.Jakub Pyrzanowski z partii Republikańskiej zwrócił uwagę, ze nie tylko Rosjanie utrudniali wyjaśnienie katastrofy. - Ja przypomnę, że wtedy mieliśmy propozycję wsparcia zagranicznego, zgłosili się wtedy do nas nasi partnerzy z Unii Europejskiej. Przedstawicielka polskiego rządu, premiera Tuska - na spotkaniu w Moskwie - pani Ewa Kopacz, w trakcie spotkania z Rosjanami, odrzuciła te propozycje wsparcia.W poniedziałek sejmowa podkomisja do zbadania katastrofy smoleńskiej, zaprezentuje raport w tej sprawie