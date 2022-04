Procesja palmowa przeszła przez Szczecin [WIDEO, ZDJĘCIA]

Dziś Niedziela Palmowa, czyli w Kościele Katolickim rozpoczął się Wielki Tydzień.

Na pamiątkę uroczystego wjazdu Jezusa do Jerozolimy, gdzie tłumy rzucały mu gałązki oliwne i palmowe, ulicami Szczecina przeszła procesja wiernych.Wcześniej w Sanktuarium Najświętszego Serca Pana Jezusa odbyło się poświęcenie palm, później msza święta.- Bardzo ważny dzień, bo jednak Święta Wielkanocne to najważniejsze święta, w życiu każdego chrześcijanina, dlatego tutaj jesteśmy rodzinnie. - Palmę zrobiły moje córki, jest ogromna, ale chyba jednak nie największa - mówili uczestnicy.- Gromadzimy się w dniu dzisiejszym, aby z całym Kościołem obchodzić pamiątkę wjazdu naszego Pana do Jerozolimy. Miał on tam spełnić paschalną tajemnicę męki zmartwychwstania. Wspominając to zbawcze wydarzenie, pójdźmy za Panem, aby w tajemnicy jego krzyża dostąpili również udziału w jego zmartwychwstaniu - mówi ksiądz Dariusz Pazdan.Dodajmy, że zgodnie z Ewangelią, wjazd Jezusa do Jerozolimy odbył się pięć dni przed jego ukrzyżowanie. A według średniowiecznej tradycji, poświęcone palmy należy umieścić za obrazami, aby strzegły od nieszczęść. Z kolei gospodarze wtykają je na polach, aby dawały obfity plon.