Rocznicę katastrofy Tu-154 uczcił także Kołobrzeg

Uroczystości upamiętniające ofiary katastrofy smoleńskiej odbyły się także w Kołobrzegu.

Punktualnie o godzinie 8:41 hołd polskiej delegacji lecącej do Katynia oddano na miejscowym cmentarzu.Uroczystości rozpoczęły się przy grobie Sebastiana Karpiniuka, posła ziemi kołobrzeskiej, który zmarł w katastrofie smoleńskiej. Na miejscu złożono wiązanki i oddano cześć polskiej delegacji lecącej do Katynia.Poseł Czesław Hoc wspominał 96 osób, które wsiadły na pokład Tu-154: - Ich wyjazd był formą patriotyzmu i manifestacji wartości. Stał się dramat i wielka tragedia. Dzisiaj upłynęło 12 lat, ale cały czas smutek to budzi.Grażyna Sztark mówiła, że Sebastian Karpiniuk miał dwie twarze: zawodową i prywatną. - Sebastian-polityk był czasami ostry, czasami taki bardzo konsekwentny, jeżeli chodzi o swoją drogę polityczną. Z drugiej strony to był dobry człowiek - ciepły i serdeczny.Sebastian Karpiniuk był posłem, który pomimo lęku przed lotami samolotem znalazł się wśród 96 osób, które wsiadły na pokład rządowego Tu-154.Poseł Czesław Hoc podkreślał, że pomimo często różnych poglądów z Karpiniukiem łączył go z nim lokalny patriotyzm. - Niejednokrotnie może nawet się sprzeczaliśmy, ale zawsze powtarzaliśmy, że to spór jest istotą demokracji. Jeśli chodzi o lokalny patriotyzm, to był on tożsamy, jednakowy.Jacek Woźniak, kołobrzeski radny to osoba, która Karpiniuka znała nie tylko od strony zawodowej, ale i prywatnej. - Jest taka rzecz, której brakuje mi do dziś, to są wieczory u Sebastiana, z takim starym krzesłem, na którym stała patera z kabanosami, szklaneczką whisky i te nasze rozmowy o wszystkim i niczym.Sebastian Karpiniuk zmarł 10 kwietnia 2010 roku w wieku 38 lat. Jego imieniem nazwano kołobrzeski stadion piłkarski, na którym spotkania rozgrywa miejscowa Kotwica.Na miejscu kwiaty złożyła delegacja piłkarskiej Kotwicy, której kibicował polityk Platformy Obywatelskiej.