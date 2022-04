Baba Wielkanocna, pisanki i kolorowy korowód, czyli Wielkanocne Spotkania z Folklorem [ZDJĘCIA]

Msza święta i korowód z palmami rozpoczęły drugi dzień Międzynarodowych Wielkanocnych Spotkań z Folklorem - czyli doroczną "Łobeską Babę Wielkanocną".

To jedno z ważniejszych wydarzeń poświęcone kulturze ludowej w naszym regionie.Jak mówi Mirosława Kużel z Łobeskiego Domu Kultury, na stoiskach Kół Gospodyń Wiejskich jest prezentowane wszystko to, co pomoże przyozdobić stół wielkanocny. - Jajka, kolorowe pisanki, ozdoby, gęś szyta na szydełku. Można też znaleźć piękne ozdoby, które mogą nam być potrzebne na czas wielkanocny.Festiwal udało się zorganizować po dwóch latach przerwy spowodowanej pandemią - mówi Starosta Powiatu Łobeskiego Renata Kulik. - Jesteśmy przeszczęśliwi, że ta impreza powróciła, mamy tutaj wystawców z całego powiatu i nie tylko. Stoiska są różnorodne, od rękodzieła po kulinaria. Jest bardzo duże zainteresowanie.W tym roku w Łobzie prezentuje się ponad 20 zespołów i kapel ludowych. W niedzielę w programie jeszcze m.in. konkurs na najlepsze wypieki świąteczne oraz występ zespołu z Ukrainy - zespołu Bandurzystów ze szkoły we Lwowie.