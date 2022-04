Uroczysty koncert w Radiu Szczecin. Wspomnienie prezydenta Lecha Kaczyńskiego [WIDEO, ZDJĘCIA]

Dziś już nikt nie powinien mieć wątpliwości, jak ważną inicjatywą była budowa pomnika śp. prezydenta Lecha Kaczyńskiego w Szczecinie - mówił w Radiu Szczecin - podczas obchodów 12. rocznicy katastrofy smoleńskiej - dyrektor Archiwum Państwowego w Szczecinie.

Profesor Krzysztof Kowalczyk był jedną z kilkudziesięciu osób, które były w społecznym komitecie budowy pomnika. Monument wpisał się w krajobraz miasta, a przesłanie i wizja Lecha Kaczyńskiego stały się ponadczasowe.- To jest postać dynamiczna, krocząca... Można powiedzieć, że się wpisuje w posłanie filmu pt. "Niosła go Polska". Ten pomnik jest niejako metaforą życia Lecha Kaczyńskiego, który na różnym etapie, zawsze służył sprawom Polski i Polaków i zyskiwał szacunek także przeciwników politycznych - ocenił prof. Kowalczyk.Pomorze Zachodnie polską racją stanu - to hasło, które podniósł prezydent Lech Kaczyński, a dziś przyświeca w działaniu wszystkim politykom Prawa i Sprawiedliwości - mówił szef klubu radnych PiS w szczecińskiej radzie miasta, Marcin Pawlicki.- To hasło jest znane w całej Polsce; wyróżnikiem i przepowiednią dobrodziejstw, które w naszym województwie zaczęły się dziać. Mówię m.in. o Terminalu LNG w Świnoujściu, o obwodnicy zachodniej czy tunelu w Świnoujściu - wyliczał radny Pawlicki.W ramach obchodów 12. rocznicy katastrofy smoleńskiej w studiu S1 Radia Szczecin zagrała Orkiestra Wojskowa ze Świnoujścia.