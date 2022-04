Przystanek "Energetyków" chwilowo nieczynny [WIDEO, ZDJĘCIA]

Realizacja Maciej Papke [Radio Szczecin]

Na trzy miesiące wyłączony z ruchu pasażerów został przystanek "Energetyków" - dla tramwajów linii nr 2, 7 i 8.

Pojazdy te - co prawda - kursują w tej części Szczecina, ale tylko po jednym, przebudowywanym obecnie torze. Stąd - co jest zaskoczeniem dla wielu pasażerów - w okolicy budynku Zarządu Portu i Kantyny Portowej niestety się nie zatrzymują.



- Jak to się nie zatrzymują? Taki kawałek szłam i nie wiedziałam. - Jak jechałam z Dąbia to faktycznie nacisnęłam, żeby tramwaj się zatrzymał, a on mi się nie zatrzymał. - Proszę pana, ja nie wiem, co się tutaj dzieje. Chciałem pojechać na Wyszyńskiego, ale chyba na pieszo pójdę. - Jest dla mnie zaskoczeniem, że ten przystanek jest wyłączony z ruchu, szczególnie, że tutaj jest parking, blisko centrum i wiele osób się zatrzymuje. Uważam, że tramwaj może spokojnie się tutaj zatrzymać, chociaż jeden. Tym bardziej, że tutaj ludzie stoją, więc jak mają dojechać do centrum? To jest dla mnie po prostu dziwne - mówią szczecinianie czekający na przystanku.



Zdaniem spółki Szczecińskie Inwestycje Miejskie, wyznaczenie tymczasowego peronu tramwajowego - w tej części prowadzonych robót - nie jest obecnie możliwe. Głównie ze względu na bezpieczeństwo uczestników ruchu drogowego, jak i pracowników wykonujących roboty drogowe.