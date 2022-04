Fot. pixabay.com / Elchinator (CC0 domena publiczna)

Minionej doby potwierdzono w Polsce 381 przypadków zakażenia koronawirusem - 24 to były infekcje ponowne. Nikt nie zmarł. Wykonano ponad 6 tys. testów w kierunku koronawirusa.

Wiceminister zdrowia Waldemar Kraska powiedział, że nowych zakażeń jest o 23 procent mniej niż tydzień temu, co świadczy o stabilnej tendencji spadkowej.



Według danych Ministerstwa Zdrowia, w ciągu ostatniej doby najwięcej nowych zakażeń wykryto w województwach mazowieckim - 76 i śląskim - 40.



Do tej pory w Polsce testy laboratoryjne wykazały 5,97 mln zakażeń koronawirusem. Łączna liczba zgonów to 115 635. W sumie wyzdrowiało 5,33 mln osób, u których wcześniej potwierdzono zakażenie koronawirusem.