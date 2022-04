Lewica ma sposób na rosnące raty kredytów hipotecznych [ZDJĘCIA]

Fot. Mateusz Papke [Radio Szczecin] Fot. Mateusz Papke [Radio Szczecin] Fot. Mateusz Papke [Radio Szczecin]

Lewica chce zamrożenia stawki WIBOR. Posłowie złożą projekt ustawy w tej sprawie.

To reakcja na siódmą już podwyżkę stóp procentowych, co powoduje że rosną raty kredytów.



Jak mówi poseł Lewicy Dariusz Wieczorek, rząd nie ma pomysłu na to by pomóc Polakom, którzy mają coraz większe problemy ze spłatą. By raty nie rosły, trzeba zamrozić stawkę WIBOR.



- Zamrozić na poziomie z roku 2019. Dzisiaj jest na poziomie pięciu procent. Jeżeli zamrozimy ja do poziomu 1,79%, tak jak to było w roku 2019, to spowoduje, że raty kredytów nie będą rosły - mówi Wieczorek.



Druga propozycja dotyczy wykorzystywania Funduszu Wsparcia Kredytobiorców. Mogą się do niego zwrócić osoby, które mają problem ze spłatą, potrzeba jednak zmienić kryteria - dodaje Wieczorek.



- Do tej pory był to poziom 50%. Znaczyło to, że jeżeli rata kredytu przekraczała 50 procent dochodów kredytobiorcy, to można było skorzystać z tego funduszu. Dzisiaj proponujemy, żeby to był poziom 30%



Według specjalistów, w najbliższych tygodniach stopy procentowe znów zostaną podniesione.