Kaczyński: "To był zamach. Kto go zorganizował nietrudno się domyślić"

To był zamach - mówił w "Rozmowach pod krawatem" wicepremier Jarosław Kaczyński odpowiadając na pytanie o to, co się wydarzyło 12 lat temu w Smoleńsku, gdy zginął Prezydent Polski Lech Kaczyński wraz z innymi pasażerami samolotu Tu-154M.

Śmierć 96 osób, elity władzy, była na rękę Rosji. I jeżeli ktoś nie chce podejmować tego tematu to uznaje, że Putin może likwidować niewygodnych dla siebie przywódców politycznych - mówił Jarosław Kaczyński. Zwracał uwagę, że analizuje sytuację przede wszystkim jako prawnik.- Potrzebowałem takich dowodów i sądzę, że dzisiaj takie są. To był zamach. Kto go zorganizował nietrudno się domyślić, chociaż tutaj o dowody procesowe ad personam, jest dużo trudniej. Sprawy są ad rem co do sprawy i co do osoby. Chociaż domyślić się też bardzo łatwo. Ale co innego się domyślać, a co innego mieć dowód procesowy - mówił Kaczyński.W poniedziałek w Warszawie podkomisja Ministerstwa Obrony Narodowej zaprezentowała raport w sprawie wydarzeń w Smoleńsku. Jak podkreśla szef komisji Antoni Macierewicz, ekspertyzy zachodnich laboratoriów jednoznacznie wskazują, że na pokładzie samolotu Tu-154M doszło do eksplozji.