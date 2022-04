Dwa szpitale otworzą się dla odwiedzających? Znamy odpowiedź

Fot. Robert Stachnik [Radio Szczecin/Archiwum]

Jest szansa, że jeszcze w tym tygodniu możliwe będą odwiedziny w szpitalach przy ul. Arkońskiej i w Zdunowie. To ostatnie placówki w Szczecinie, które tego zakazują.

To dziwna sytuacja - komentują Słuchacze naszej audycji interwencyjnej "Czas Reakcji".



- Mam żonę w szpitalu przy ulicy Arkońskiej, gdzie w dalszym ciągu nie ma odwiedzin. Skoro koronawirus nie jest już pandemią, to oczywiście w maseczce, ewentualnie z wynikiem ujemnym, powinni mieć możliwość odwiedzenia - mówił Słuchacz.



Chcemy umożliwić wizyty i trwają na ten temat rozmowy, a decyzja może być podjęta jeszcze w tym tygodniu - mówił Tomasz Owsik-Kozłowski, rzecznik Samodzielnego Publicznego Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego.



- Tego wirusa nadal się obawiamy. Nadal boimy się tego, że np. możemy wywołać ognisko zachorowań w naszym szpitalu. Zwłaszcza w momencie, kiedy nie funkcjonuje kwarantanna, izolacja, trudno nam się przetestować. Zdajemy sobie sprawę z tego, że takie są oczekiwania społeczne - mówił Owsik-Kozłowski.



Odwiedziny będą możliwe, ale nie we wszystkich oddziałach i przy zachowaniu restrykcji.



Minionej doby w naszym województwie zanotowano 17 przypadków zakażenia COVID-19.