Fot. Kamila Kozioł [Radio Szczecin]

Rozpoczęły się prace ziemne na ostatnim odcinku S3, do Świnoujścia przez Wolin.

Wycinka drzew została zakończona - mówi Mateusz Grzeszczuk z Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad w Szczecinie. - Wykonywane są już pierwsze wykopy, formowane pierwsze nasypy i prowadzone są prace związane z wycinką drzew. Są już one - można powiedzieć - na ukończeniu.



Prace rozpoczęli też archeolodzy. - W szczególności na tym fragmencie od Troszyna do miejscowości Dargobądz. Są tam w kilku lokalizacjach stanowiska, które wymagają odpowiedniego przebadania, tak aby po zakończeniu prac archeologicznych, mógł wejść już tam sprzęt budowlany i rozpocząć budowę drogi - tłumaczy Grzeszczuk.



Przypomnijmy, na tym odcinku powstaną nowe węzły drogowe, a także drugi most w Wolinie. Będzie on lustrzanym odbiciem tego już istniejącego.