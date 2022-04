Urocze miejsce bez toalet i parkingów [ZDJĘCIA]

Fot. Robert Stachnik [Radio Szczecin]

Podszczecińskie Siadło Dolne coraz bardziej popularne, ale potrzeba tam jeszcze inwestycji. Od czterech lat, czyli od remontu nabrzeża, miejsce stało się prawdziwym rajem dla osób, które chcą odpocząć poza miastem.

Oprócz stanicy i deptaku, są też miejsca na grilla czy do gry w szachy. Na inwestycji skorzystali również miejscowi, bo wzdłuż nabrzeża otworzyły się kawiarenki.



- Problemy jednak należy rozwiązać - apelują mieszkańcy. - Jesteśmy z Przecławia, a więc mieszkamy niedaleko i bardzo często przyjeżdżamy tu na spacery. Jeżeli chodzi o miejsca parkingowe, to nieraz nie mamy gdzie zaparkować i po prostu wracamy. Z parkingami może być problem, ale jest coraz więcej fajnych miejsc, gdzie można zjeść pierogi domowe, wypić kawkę. Pod tym względem jest super.



Gmina Kołbaskowo poinformowała nas, że toalety stawiane są w okolicach kwietnia, gdy robi się cieplej, i stoją na nabrzeżu do października. - Z kolei nowe miejsca parkingowe są w planach - mówi Jarosław Dworzyński z Urzędu Gminy w Kołbaskowie. - Przebudowujemy nową drogę gminną z Siadła Dolnego w stronę Kurowa. Wzdłuż niej będzie biegł fragment ścieżki rowerowej, która będzie przedłużeniem Szlaku Bielika. W ramach tej inwestycji powstanie około 20 miejsc parkingowych. Trudno też o większą liczbę, bo to nie jest duża miejscowość i te miejsca powinny wystarczyć.



Bulwar i stanica w Siadle Dolnym kosztowała około 4 mln złotych.