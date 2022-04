Kolejne oszustwa "na policjanta". Poszkodowani seniorzy

Fot. pixabay.com / JolEnka (CC0 domena publiczna)

W ciągu ostatnich dni złodzieje wyłudzili od starszych osób prawie 70 tysięcy złotych. Schemat jest podobny: nieznajomy mężczyzna dzwoni do seniorek na telefon stacjonarny i podaje się za policjanta.