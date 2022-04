Wyposażona jest w cztery aplikacje dotyczące osób niepełnosprawnych oraz w najważniejszy w całym zestawie "symulator wirtualnego miejsca zbrodni". Realizacja: Mateusz Papke [Radio Szczecin]

Sala symulacji wirtualnej rzeczywistości od wtorku dostępna jest dla studentów Uniwersytetu Szczecińskiego. Powstała za prawie milion złotych na Wydziale Prawa i Administracji.

To projekt unikatowy w skali kraju.



- To jest najnowocześniejsze kształcenie jakie może być. To pokazanie adeptom nauk prawnych jak to wygląda w rzeczywistości; nie tylko w sali wykładowej, ale w sali sądowej, w każdym innym aspekcie działalności prawnej - uważa rektor Uniwersytetu Szczecińskiego prof. Waldemar Tarczyński.



Sala symulacji wirtualnej rzeczywistości powstała dzięki wsparciu Narodowego Centrum Badań i Rozwoju.