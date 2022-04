Musztra klas maturalnych. "Naprawdę super, każdemu polecam..." [WIDEO, ZDJĘCIA]

Zdjęcia: R.Stachnik [Radio Szczecin], montaż: W.Ochrymiuk [Radio Szczecin]

Zachodniopomorski Przegląd Musztry Klas Mundurowych odbył się w Policach.

Rywalizowali w niej uczniowie szkół podstawowych w zakresie treningu żołnierskiego. Celem przeglądu jest popularyzacja klas mundurowych oraz prezentacja poziomu ich wyszkolenia.



W zmaganiach w hali sportowej Zespołu Szkół im. Ignacego Łukasiewicza zmierzyło się osiem drużyn.



- Przygotowywaliśmy się przez bite cztery miesiące. Liczyliśmy na coś lepszego, ale wyszliśmy naprawdę dobrze - ocenił jeden z uczniów.



- Rodzinna tradycja. Zawsze najstarszy w rodzinie u nas był w wojsku. Poza tym sama zobaczyłam, ze dużo kobiet startuje do wojska. Nic nie jest takie samo; każdy dzień jest zupełnie inny. Uczymy się to musztry paradnej, to strzelania, to "na jednostce" jesteśmy. Jest naprawdę super, każdemu polecam - wyliczała jego koleżanka.



- Musztra nie jest najważniejszym elementem wyszkolenia wojskowego, ale jest podstawą, od której zaczynamy szkolenie. Ona integruje żołnierzy, pokazuje, że są częścią większego zespołu, uczy ich spoistości i zwartości. Jestem zadowolony z tego, co tutaj widziałem. Dla nas - żołnierzy - jest to świadectwo naszej pracy; mamy duży wkład w to, co się z tymi klasami dzieje, jak się przygotowują - dodał generał brygady Roman Łytkowski, dowódca 12. Brygady Zmechanizowanej.



W 25 szkołach województwa zachodniopomorskiego funkcjonuje w tej chwili 56 oddziałów o profilu mundurowym, w tym 12 oddziałów przygotowania wojskowego.



Organizatorami Zachodniopomorskiego Przeglądu Musztry Klas Mundurowych jest Zachodniopomorski Kurator Oświaty oraz Szef Wojewódzkiego Sztabu Wojskowego w Szczecinie.