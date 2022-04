Powstaje nowe nabrzeże w gazoporcie

źródło: Gaz System

Powoli kończy się budowa drugiego nabrzeża dla gazowców, w terminalu w Świnoujściu. Dzięki niemu będzie możliwy eksport gazu skroplonego.

Budowa nabrzeża to wspólna inwestycja Zarządu Portu Szczecin i Świnoujście oraz Gaz Systemu - mówi Monika Woźniak-Lewandowska z Zarządu Portu. - Dotychczas to nabrzeże, które wybudowaliśmy - i które obecnie jest obsługiwane - ono służy do importu skroplonego gazu. Natomiast to dodatkowe nabrzeże będzie umożliwiało eksport i import skroplonego gazu.



- Nowe nabrzeże w gazoporcie ma być gotowe w przyszłym roku - informuje Iwona Dominiak z Gaz Systemu. - Wykonawca kontynuuje fundamentowanie pod nową Estakadę, która będzie prowadziła z trzeciego zbiornika do nowego nabrzeża. Finalizowane są prace związane z budową konstrukcji żelbetowych budynku ochrony, dla tej części terminalu. W przygotowaniu jest montaż konstrukcji stropu i trwają również prace wodno-kanalizacyjne.



Inwestycja spowoduje, że moce regazyfikacyjne terminalu wzrosną do 8,5 miliarda metrów sześciennych gazu.