Polityczna samowolka PSL

Olgierd Kustosz powołał do życia organizację Forum Samorządowców "Wspólne Pomorze" i wszedł w porozumienie z Ogólnopolską Koalicją Samorządową, której liderem na Pomorzu Zachodnim jest prezydent Szczecina, Piotr Krzystek. źródło: koalicjasamorządowa.pl

Jestem zaskoczony, to oszustwo wyborców, sprawą zajmie się sąd koleżeński - mówi Radiu Szczecin szef zachodniopomorskiego PSL, poseł Jarosław Rzepa.

Chodzi o działanie, jakie podjął wiceprezes wojewódzkich struktur ludowców i wicemarszałek województwa. Olgierd Kustosz powołał do życia organizację Forum Samorządowców "Wspólne Pomorze" i wszedł w porozumienie z Ogólnopolską Koalicją Samorządową, której liderem na Pomorzu Zachodnim jest prezydent Szczecina, Piotr Krzystek.



Następnego dnia Piotr Krzystek poinformował, że łączy siły z partią Szymona Hołowni.



O całej akcji politycznej Olgierda Kustosza nie wiedział też prezes PSL, Władysław Kosiniak-Kamysz - tłumaczy poseł Jarosław Rzepa. Parlamentarzysta dodaje też, że jeśli sąd koleżeński ludowców nie zrozumie działania wicemarszałka Kustosza i podejmie decyzje o usunięciu go z partii, powinien on też oddać mandat.



- Przypomnę, że Olgierd Kustosz jest członkiem Polskiego Stronnictwa Ludowego i wszedł do sejmiku województwa z list PSL i nie tylko on pracował na taki wynik, ale też koleżanki i koledzy. A jeżeli ma taki pomysł i już nie chce reprezentować w sejmiku PSL-u to niech odda mandat, bo tak powinno się robić. W tym momencie pytam: w jaki sposób potraktował wyborców, którzy poszli głosować nie tylko na niego, ale też na PSL?! - retorycznie pytał poseł Rzepa.



We wtorek rano dzwoniliśmy do wicemarszałka Kustosza, umówiliśmy się na rozmowę o godz. 13, ale polityk ma wyłączony telefon. Czekamy na jego komentarz.