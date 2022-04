7500 numerów PESEL przyznano Ukraińcom w Szczecinie

Nadanie numerów PESEL oprócz umożliwienia dostępu do wszystkich świadczeń, ma też pomóc w ustaleniu, jak wielu z nich pozostało w Polsce, a ilu wybrało podróż do innych krajów. Fot. Robert Stachnik [Radio Szczecin]

Szczeciński Urząd Miasta wydał obywatelom Ukrainy już siedem i pół tysiąca numerów PESEL.

Obsługa uchodźców zza wschodniej granicy jest sprawniejsza dzięki przekazanym - zgodnie z zapotrzebowaniem złożonym przez samorząd do MSWiA - zestawów do nadawania numerów PESEL.- Czas oczekiwania na nadanie numer identyfikacyjnego dzięki dodatkowym urządzeniom zmniejszył z jednego miesiąca, do maksymalnie jednego dnia - podkreśla Paulina Łątka, z biura prasowego Urzędu Miasta w Szczecinie.- W momencie, w którym otrzymaliśmy 20 dodatkowych zestawów - 16 w urzędzie przy pl. Armii Krajowej i cztery w filii na prawobrzeżu. W urzędzie każdego dnia nadawanych jest ponad 500 numerów PESEL. Oczywiście, zainteresowanie jest już nieco mniejsze - powiedziała.Nadanie numerów PESEL oprócz umożliwienia dostępu do wszystkich świadczeń, ma też pomóc w ustaleniu, jak wielu z nich pozostało w Polsce, a ilu wybrało podróż do innych krajów.