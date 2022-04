Dwa tramwaje naprzeciwko siebie. Kto popełnił błąd?

Fot. Robert Stachnik [Radio Szczecin]

To błąd motorniczego spowodował, że dwa tramwaje na ul. Energetyków jechały naprzeciwko siebie - informuje Zarząd Dróg i Transportu Miejskiego. Nikomu nic się nie stało, były jednak spore utrudnienia w ruchu.

Do zdarzenia doszło w poniedziałek rano - o sprawie poinformowali słuchacze naszej audycji interwencyjnej "Czas Reakcji" .



- Około godziny 5.30 jak to się stało, że dwa tramwaje spotkały się na jednym torze naprzeciwko siebie? Tramwaje w kierunku Turkusowej stały aż do Mostu Długiego, natomiast w kierunku Mostu Długiego stały aż do mostu przy dawnej Baltonie - relacjonował słuchacz.



W związku z przebudową dróg w pobliżu Łasztowni od niedzieli na ul. Energetyków wyłączono z ruchu jeden z dwóch torów, ruch odbywa się wahadłowo. - Sprawdzamy sytuację - mówiła rzeczniczka ZDiTM Hanna Pieczyńska.



- Błąd ludzki spowodował, że dwa tramwaje spotkały się na jednym torze. Służby były na miejscu, przyglądają się tej sytuacji. Całej sytuacji na tym jednotorze. Wiem, że mają być wprowadzone jakieś zmiany w programie sygnalizacji w tym rejonie, żeby usprawnić ruch tramwajowy - powiedziała Pieczyńska.



Hanna Pieczyńska dodała, że wobec motorniczego wyciągnięto konsekwencje służbowe m.in. został ukarany finansowo.