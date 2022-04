Kiedy ruszy centrum przesiadkowe w Załomiu?

Najwcześniej w maju uruchomione zostanie centrum przesiadkowe w Szczecinie Załomiu - informuje Zarząd Dróg i Transportu Miejskiego.

Do tego, by dojechały tam szczecińskie miejskie autobusy potrzebna jest zgoda m.in. radnych - mówiła we wtorek w naszej audycji interwencyjnej "Czas Reakcji" rzeczniczka ZDiTM Hanna Pieczyńska. - Teraz jest potrzebne porozumienie między gminami, uchwały Rady Miasta Szczecin i Gminy, żeby ten transport publiczny mógł po gminie ościennej jeździć.Najbliższa sesja szczecińskiej rady ma się odbyć za dwa tygodnie, kilka dni wcześniej mają odbyć się komisje ds. Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska oraz Budżetu i Rozwoju. Na razie w porządku obrad nie ma uchwały w sprawie międzygminnego porozumienia. Centrum jest gotowe od grudnia, za 10 mln zł Goleniów wybudował m.in. poczekalnie, parking i perony.