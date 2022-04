Paczki wielkanocne trafiły do potrzebujących w Szczecinie [ZDJĘCIA]

Fot. Robert Stachnik [Radio Szczecin]

Kilkaset paczek żywnościowych dla potrzebujących i bezdomnych przekazał w środę szczeciński Caritas.

To cykliczna akcja, z której bardzo chętnie korzystają sami zainteresowani - mówi jeden z obdarowanych dziś mieszkańców Szczecina. - Przede wszystkim piękne jest to, że można z tego korzystać. Caritas jest wielki, z dużym sercem, także popieram inicjatywę. Nie każdego stać, są przecież ludzie o bardzo złym stanie zdrowia, więc to jest naprawdę wielka pomoc.



Część paczek żywnościowych została dziś rozwieziona samochodami bezpośrednio do potrzebujących - mówi Joanna Wojtach ze Straży Miejskiej w Szczecinie.



- Takie akcje są organizowane co roku, dwa razy do roku w okresie świąt Wielkiej Nocy i na Boże Narodzenie. W tym roku tych paczek, które dowieziemy jest 30. 30 osób nie jest w stanie przyjść po nie samodzielnie. Generalnie wszystkich paczek jest ponad 400 - dodaje Wojtach.



Paczki żywnościowe - dla najbardziej potrzebujących i bezdomnych - przygotował szczeciński Caritas przy współpracy z Domem Kultury Słowianin.