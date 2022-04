Ruszają wiosenne porządki na Odrze

Stowarzyszenie Wywrotka startuje z akcją pt. "Czysta Odra".

Do sprzątania ruszają wolontariusze i płetwonurkowie - mówi Dominik Dobrowolski, pomysłodawca akcji, ekolog i podróżnik.- Mamy ludzi na łodziach, którzy będą sprzątali nurt rzeki, mamy osoby w pontonach i kajakach, które będą wpływały w szuwary. Mamy też w woderach, którzy będą zaglądali w trzciny. Ale są również rowerzyści, którzy zaplanowali sobie rajdy wzdłuż Odry połączone ze sprzątanie. Są też z nami biegacze, a nawet nurkowie - dodaje Dobrowolski.Na szczecińskim odcinku rzeki Odry kumulują się śmieci z Czech, ze Śląska, Wrocławia i Poznania. 80 procent zanieczyszczeń w Zalewie Szczecińskim, to śmieci z lądu. Zebrane odpady zostaną posegregowane i zutylizowane.Celem akcji jest stworzenie grupy osób, która będzie w przyszłości przez cały rok dbała o wybrany przez siebie kawałek rzeki.Sprzątanie rusza 29 kwietnia i potrwa aż do 8 maja, obejmie obszar od Moraw po Bałtyk.Każdy może wziąć udział w akcji. Szczegółowych informacji można szukać na facebookowym wydarzeniu Akcja Czysta Odra