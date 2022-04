Wielki korek na autostradzie A6

Pięciu kilometrów sięga obecnie korek na autostradzie A6 przy dojeździe - z obu stron - do węzła Kijewo. To skutek kolizji z udziałem dwóch TIR-ów na zwężeniu w kierunku Świnoujścia.

Kierowcy dzwonią do nas w tej sprawie. - Jedziemy autostradą A6 i od Kołbaskowa jest potężny korek. Jedziemy 1,5 godziny i nie możemy dojechać do Kijewa.Gigantyczne korki na A6 mają swoje przełożenie na sytuację na ulicach Szczecina. Całkowicie zakorkowany jest węzeł przy ulicy Granitowej - przede wszystkim od zjazdu z autostrady A6, gdzie korek sięga ronda przy hotelu Panorama. Stąd dojeżdżającym od strony Gorzowa i od strony Berlina do centrum Szczecina zalecamy zdecydowanie zjazd na węźle Kołbaskowo i wjazd do centrum miasta przez Siadło Górne, Kurów i Ustowo.Jadąc od strony Świnoujścia zalecamy zjazd na węźle Kliniska i następnie przejazd do ronda Gryfa. Później ulicami Irydową i Tczewską w kierunku Wielgowa i Zdunowa, a następnie Szosą Stargardzką już płynnie w stronę centrum. Ta trasa jest optymalna ze względu na całkowicie zakorkowaną ulicę Goleniowską w Dąbiu.Więcej informacji o sytuacji na ulicach Szczecina i regionu w serwisach "Auto Radio" na antenie Radia Szczecin.