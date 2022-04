Kolejne ulice w Strefie Płatnego Parkowania [WIDEO]

Decyzją radnych w podstrefie B znajduje się ulica Legionów Dąbrowskiego - na odcinku od alei Bohaterów Warszawy do skrzyżowania z ulicą Przecznica.

Druga to ul. Swarożyca, od Parkowej do Szarotki. Wywołało to zamieszanie wśród kierowców, bo nie ma tam ani parkomatów ani odpowiednich oznaczeń. Zabrakło też informacji czy od dziś trzeba płacić tam za parkowanie.- Wczoraj patrzyłam, Strefa Płatnego Parkowania jest "czerwona" na Bohaterów Warszawy, a że tutaj, to nie wiedziałam. - Nie ma gdzie zaparkować, stawki poszły w górę, ciężka sytuacja, niestety, trzeba będzie płacić. - Jak nie ma oznaczenia, to może nie będą egzekwować opłat? - mówili szczecinianie.Zamieszanie w strefie komentuje Wojciech Jachim, rzecznik spółki miejskiej Nieruchomości i Opłaty Lokalne.- Uchwała weszła w życie, ale jeszcze organizacja ruchu nie została przygotowana. Mamy okres przejściowy, przygotowanie organizacji ruchu to proces, który zajmuje kilka tygodni, a w dodatku musi być zaopiniowany przez policję. Dzisiaj na Legionów Dąbrowskiego i na Swarożyca nie powinniśmy dostać żadnego zawiadomienia czy upomnienia - powiedział.Od dziś obowiązują również nowe zasady parkowania samochodów w Strefie Zamieszkania Stare Miasto w Szczecinie. Zmieniły się tu dni i godziny poboru opłat. I tak w strefie tej parkowanie od dziś płatne jest w godz. 8-22 przez wszystkie dni tygodnia, a nie - jak do tej pory - w godz. 8-17 od poniedziałku do piątku.