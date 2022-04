Polityczna współpraca Szymona Hołowni z Piotrem Krzystkiem

Szymon Hołownia i Piotr Krzystek razem. Koalicjant prezydenta Szczecina - Platforma Obywatelska - jest zaskoczona. Maski opadły, wszystko to jedno towarzystwo - komentuje z kolei Prawo i Sprawiedliwość.

Cel współpracy jest prosty. Ludzie Hołowni na plecach prezydenta Krzystka trafią do szczecińskiej polityki. Z kolei ludzie Krzystka trafią do Warszawy na plecach Hołowni. Jak nieoficjalnie ustaliło Radio Szczecin, taka współpraca nie podoba się wszystkim działaczom Piotra Krzystka.Prezydencki radny Mariusz Bagiński tłumaczy jednak, że najważniejszy jest wspólny program.- Te rozmowy trwały z różnymi stronami sceny politycznej. Skończyło się z tą stroną, która najbardziej opowiada się za decentralizacją naszego kraju - mówi Bagiński.Sondaże pokazują, że takie połączenie może być niekorzystne dla Platformy Obywatelskiej. Partia Hołowni czerpie bowiem poparcie z elektoratu PO.Łukasz Tyszler z Platformy jest zaskoczony, że ruch prezydenta Szczecina ma ambicje ogólnopolskie.- Deklaracje pana prezydenta mówiły jasno, że nie mają planów parlamentarnych. Natomiast widocznie zmieniło się to na półtora roku przed wyborami - mówi Tyszler.Z kolei radny PiS Dariusz Matecki w "Rozmowie Pod Krawatem" mówił, że między Szymonem Hołownią a Piotrem Krzystkiem różnić nie ma - wszyscy mają korzenie w Platformie, ewentualnie w SLD. Dobrze jednak, że coraz częściej pokazują swoje prawdziwe oblicze.Wybory samorządowe i parlamentarne planowane są w tym samym terminie, czyli jesienią 2023 roku.