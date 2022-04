Skupisko Escherichia coli powiększone 10.000 x źródło: pl.wikipedia.org/wiki/Pałeczka_okrężnicy

Bakterie z grupy coli w jednym ze świnoujskich ujęć wody są przyczyną awarii, która dotknęła całe lewobrzeże. Ujęcie zostało czasowo wyłączone z użytku.

Zarazki stwierdzono w wodzie na wejściu do stacji uzdatniania "Granica" w Świnoujściu. Jak informuje miejscowy Zakład Wodociągów i Kanalizacji, w wodzie nie stwierdzono szkodliwych bakterii kałowych.



Stacja uzdatniania jest wyłączona. Trwają badania, które mają ustalić źródło zanieczyszczenia. Ze wszystkich studni ujęcia pobrano próbki wody do analizy. Pierwsze wyniki będą znane w czwartek.



Teraz wyspa Uznam zasilana jest tylko ze stacji uzdatniania "Wydrzany". Woda z niej nadaje się do spożycia. Problemem jest bardzo niskie ciśnienie, z którym borykają się mieszkańcy pięter - od drugiego wzwyż.



Utrudnienia mają potrwać do piątku.