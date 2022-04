Nowe zasady parkowana na Starym Mieście. "Mieszkańcy skarżyli się, że ich miejsca są zajmowane"

Kierowcy, którzy zapomną wnieść opłatę za parkowanie w szczecińskiej Strefie Zamieszkania Stare Miasto po godzinie 17 muszą liczyć się z dwustuzłotowym mandatem.

Od środy obowiązują nowe zasady parkowania samochodów. Teraz za parkowanie pojazdu w tej strefie, w godzinach 8-22, zapłacić trzeba będzie w każdy dzień tygodnia. Wcześniej opłatę należało wnieść jedynie od poniedziałku do piątku, w godzinach 8-17.Decyzja jest podyktowana wnioskiem okolicznych mieszkańców, mających problem z parkowaniem - tłumaczy Wojciech Jachim, rzecznik spółki Nieruchomości i Opłaty Lokalne.- Po godzinie 17 Stare Miasto również żyje. Jest tam sporo punktów, do których przyjeżdżają goście z zewnątrz. Mieszkańcy skarżyli się, że po godzinie 17 ich przywileje związane z kartą "Stare Miasto" nie są realizowane. Wtedy miejsca postojowe są bezpłatne i w związku z tym zajmowane przez gości - dodaje Jachim.Jeden z kierowców parkujący codziennie w okolicach Starego Miasta uważa, że miasto zbyt głęboko zagląda w kieszenie kierowców.- Wydłużanie tego typu parkingu mija się z celem. Uważam, że powinno być tak jak do tej pory. Obecnie parkuję w odległości około 300 metrów, ponieważ są tam jeszcze miejsca, w których można zaparkować poza strefą - podkreśla kierowca.Oprócz wydłużenia godzin, za parkowanie zapłacić trzeba też na trzech nowych ulicach: Panieńskiej, Księcia Mściwoja II oraz części Kuśnierskiej.Ponadto decyzją szczecińskich radnych od środy w podstrefie B znajduje się ulica Legionów Dąbrowskiego - to na odcinku od alei Bohaterów Warszawy do skrzyżowania z ulicą Przecznica. Opłata obowiązywać będzie tam dopiero po zaakceptowaniu przez policję zmiany organizacji ruchu i postawieniu parkometrów, co może potrwać kilka tygodni.