Zgłoś zabytek ze swojej okolicy i przywróć mu dawny blask

Uczestnicy zabawy mogą zgłosić dowolny zabytkowy budynek z regionu, któremu warto przywrócić dawny blask. W drugim etapie konkursu należy zaproponować pomysł, jak zwycięski obiekt mógłby zostać wykorzystany przez lokalną społeczność. Projekt, który wygra może otrzymać nawet milion złotych dofinansowania. "Nasz Zabytek" to konkurs o charakterze regionalnym i lokalnym organizowanego przez Fundację Most the Most. Więcej informacji na stronie internetowej.