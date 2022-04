Fot. Sławomir Orlik [Radio Szczecin]

Plastikowe butelki i kubki, papiery oraz folie leżą na pasie zieleni przy ścieżce rowerowej. Nie brakuje tam też psich odchodów.

Zwrócimy na to uwagę - mówiła w naszej audycji interwencyjnej "Czas Reakcji" rzeczniczka Straży Miejskiej w Szczecinie Joanna Wojtach.



- Będziemy obserwować to miejsce. Aleja Jana Pawła II to sztandarowe miejsce, długo wyczekiwane przez szczecinian. Apeluję do rowerzystów, aby zejść z rowerów i wyrzucać śmieci do kosza. Z kolei ci co wyprowadzają psa i nie mogą odejść kawałek dalej, niech przynajmniej po nim posprzątają - powiedziała Wojtach.



Za zaśmiecanie i niesprzątanie po psie grozi mandat do 500 zł.