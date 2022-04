Nadchodzi czas, w którym każdy kapłan będzie zapytany (...) czy stawia na Jezusa Chrystusa [ZDJĘCIA]

Idąc do świata zmieniającego się teraz niemal z tygodnia na tydzień, idziemy wciąż jak posłańcy zwycięskiego Boga - mówił w homilii abp Andrzej Dzięga. Metropolita szczecińsko-kamieński przewodniczył rano Mszy Krzyżma Świętego.

Kapłani z całej Archidiecezji Szczecińsko-Kamieńskiej wzięli udział w corocznej liturgii, podczas której odnawiają swoje przyrzeczenia kapłańskie. To także msza św., na której poświęca się oleje wykorzystywane m.in. do sakramentu chrztu św., bierzmowania czy namaszczenia chorych.Nadchodzi czas, w którym każdy kapłan będzie zapytany wprost albo nie wprost czy stawia na Jezusa Chrystusa - mówił abp Andrzej Dzięga w homilii. - Czy chce pozostać zawsze aż po cierpienie, aż po prześladowanie, nie daj Boże nawet poprzez śmierć, w służbie Jezusa Chrystusa. Nie łudźmy się, że wojna nas nie dotyka. Wojna już nas dotyka poprzez wszystkich uchodźców, poprzez tematy, poprzez całe to napięcie.Daje nam jednak jeszcze Bóg chwilę oddechu, chwilę swobodnej refleksji i modlitwy - kontynuował hierarcha. - Abyśmy nabrali tchu, abyśmy się umocnili, abyśmy się zjednoczyli i byśmy potwierdzili Jezusowi Chrystusowi w Duchu Świętym "Oto jestem Panie".Wieczorem w kościołach rozpoczną się uroczyste liturgie Wielkiego Czwartku