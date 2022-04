Tichy przed sądem znów atakuje [ZDJĘCIA]

Kaja Godek zrównana ze zbrodniarzami wojennymi. Transparenty z takim przesłaniem zaprezentowała przed sądem grupa wspierająca Monikę Tichy.

W czwartek w Szczecinie odbyła się kolejna rozprawa między działaczką prolife i aktywistką LGBT.Przypomnijmy, Godek oskarżyła Tichy za wulgarne wyzwiska, jakie padły w jej kierunku podczas tzw. Strajku Kobiet w Szczecinie.- To jest pani Godek, Ty sz***o jedna! Tak się pięknie fotografujesz ze swoim niepełnosprawnym synem. Powiedź co zrobiłaś dla niepełnosprawnych dzieci w Polsce? Nic nie zrobiłaś! Wy*****aj, więc k***o! J***ć Godek! - krzyczała Tichy.Monika Tichy - na temat swojego zachowania - milczy i dalej atakuje Godek, porównując ją do Władimira Putina. - Ustawy Putina antygejowskie przetłumaczone na język polski, obecna - tutaj na obrazku - Kaja Godek lobbowała ją w Sejmie, ta ustawa leży w sejmowej zamrażarce, teraz może stamtąd wyleźć.Kai Godek w czwartek w sądzie nie było. Jak nam powiedziała przez telefon, to środowiska lewicowe rywalizują z Władimirem Putinem w tworzeniu cywilizacji śmierci.- Popatrzmy teraz na to, co robią środowiska lewicowe. W tej chwili na granicy polsko-ukraińskiej ścigają się z Putinem, kto zabije więcej ukraińskich dzieci. To pomiędzy imigrantkami krążą aktywistki organizacji aborcyjnych i oferują im aborcję - podkreślała Godek.W czwartek - przed szczecińskim sądem - przesłuchano dwóch świadków. Następna rozprawa jest zaplanowana na 24 czerwca, możliwe że wówczas zapadnie wyrok.