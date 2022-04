Fot. Wojciech Ochrymiuk [Radio Szczecin]

350 kilogramów jabłek dla uchodźców z Ukrainy - taki dar przywiózł pan Dariusz do punktu zbiórki przy ulicy Łokietka w Szczecinie.

Jak mówi wolontariuszka Halina, to piękny i ważny gest, bo uchodźcy przychodzą do punktu codziennie, przede wszystkim po żywność.



- Teraz do nas w dzień przychodzi 500 osób, nawet do 600. Cały czas mamy kolejki - mówi wolontariuszka.



Wolontariusze cały czas liczą na kolejne dary. Wciąż potrzebne są: żywność czy produkty higieniczne.



Punkt przy ulicy Łokietka został przeniesiony z Dworca Głównego. Jest otwarty codziennie od godziny 9 do 21.