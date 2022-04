Region oferuje miejsca pracy dla uchodźców [WIDEO, ZDJĘCIA]

Są miejsca pracy dla Ukraińców - przedsiębiorcy chcą ich zatrudniać. "Dla wszystkich znajdzie się miejsce - i dla Polaków i dla Ukraińców" - tak o sytuacji na rynku pracy, podczas czwartkowego briefingu, mówił wojewoda zachodniopomorski, Zbigniew Bogucki.

Wojewoda spotkał się wraz z przedsiębiorcami, aby omówić kwestie dotyczące organizacji miejsc pracy oraz form zatrudniania uchodźców.- Ten kryzys, który obserwujemy, a związany z tym brutalnym napadem Rosji na Ukrainę. Ten kryzys uchodźczy spowodował różnego rodzaju wyzwania, jednym z największych - w moim głębokim przekonaniu - jest rynek pracy - podkreślał Zbigniew Bogucki.Jak podkreśliła Hanna Mojsiuk, prezes Północnej Izby Gospodarczej w Szczecinie, najwięcej miejsc pracy dla uchodźców oferują takie sektory jak: gastronomia, budownictwo oraz opieka medyczna.- Każdy kryzys też powoduje szansę i my też rozmawialiśmy dzisiaj z perspektywy przedsiębiorców, jakie są szanse. Na pewno specustawa pozwala nam w sposób prostszy zatrudniać uchodźców, o tym właśnie rozmawialiśmy, jakie są rozwiązania, co możemy usprawnić - powiedziała Mojsiuk.Na spotkaniu wojewody z przedsiębiorcami poruszono również kwestie edukacji i przełamywania bariery językowej. W związku z tym Polska Fundacja Przedsiębiorczości, w ciągu miesiąca, zorganizuje darmowe lekcje języka polskiego online. Kurs ma być dostosowany zarówno do dorosłych, jak i dzieci.