Ponad 350 pisanek z Polski i Ukrainy na wystawie w Muzeum Narodowym [ZDJĘCIA]

Jaja kurze, gęsie, kacze i... strusie - wystawę pisanek z Polski i Ukrainy można oglądać w Muzeum Narodowym przy Wałach Chrobrego w Szczecinie.

Łącznie prezentowanych jest ponad 350 pisanek. Jak mówi Agnieszka Słowińska z działu etnografii muzeum, pisanką nazywane jest obecnie każde ozdobione jajko.



- Zarówno tymi tradycyjnymi metodami, jak i teraz mamy mnóstwo nowych możliwości, np. metodą dekupażu, czy pisanki zdobione lakierem do paznokci - mówi Słowińska.



Wystawa jest wyjątkowa - zaznacza Jan Syrnyk, przewodniczący szczecińskiego Oddziału Związku Ukraińców w Polsce.



- Jest tam pokazywana pisanka jednej z uciekinierek z Ukrainy, która zabierając to co najcenniejsze, zabrała ze sobą karton dwustu pisanek. Są one pokazywane w Muzeum Narodowym - mówi Syrnyk.



Wystawa czynna będzie do końca miesiąca. Muzeum przygotowało je ze szczecińskim oddziałem Związku Ukraińców w Polsce, gdzie od kilku lat odbywa się konkurs na ukraińską pisankę.