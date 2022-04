Wielki Piątek z krzyżem w centrum

Fot. Łukasz Szełemej [Radio Szczecin/Archiwum]

Dziś Wielki Piątek, w którym katolicy upamiętniają ukrzyżowanie Chrystusa na górze Kalwarii. To czas zadumy i refleksji nad męką i śmiercią Chrystusa.

Wieczorem wierni uczestniczą w uroczystej Liturgii Męki Pańskiej, w centrum jest krzyż - mówi ks. Grzegorz Adamski. - Wielki Piątek dla chrześcijan to dzień powagi, skupienia oraz postu. W tym dniu szczególnie czczone jest drzewo życia, czyli krzyż, na którym dokonało się odkupienie człowieka.



Lektura Męki Pańskiej opisuje wydarzenia poprzedzające a także samą śmierć Chrystusa. - W dalszej części wierni, oddając cześć zmarłemu Jezusowi, całują krzyż.



- Wszyscy uczestnicy Liturgii podchodzą i adorują krzyż, na którym zawisło Zbawienie świata, Jezus Chrystus - mówi ks. Marcin Szczodry. - Liturgia Wielkiego Piątku kończą się Komunią Świętą, a potem przeniesieniem Najświętszego Sakramentu do miejsca, w którym będziemy Go adorować poprzez wieczór, a potem całą Wielką Sobotę. Jest to Grób Pański.



W Wielki Piątek nie odprawia się mszy świętej. Katolicy zachowują post ścisły - nie jedzą mięsa i ograniczają się do trzech posiłków, w tym jednego do syta.