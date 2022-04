Polska przyjęła uchodźców, a co z unijnym wsparciem?

W Unii Europejskiej trzeba stworzyć fundusz szybkiego reagowania - mówił w programie "Radio Szczecin na Wieczór" poseł PiS Bogdan Rzońca.

Miałby on być wykorzystywany w sytuacjach m.in. takich jak wojna. - Widzę problem, że jeśli dzieje się coś nagłego, jak wojna, trzęsienie ziemi, klęski żywiołowe, to UE z dosyć dużym opóźnieniem, oczywiście daje te pieniądze, ale daje bardzo niewiele. W przypadku klęsk żywiołowych to znikomy procent tych szkód, które realnie się zadziały.Europoseł Sojuszu Lewicy Demokratycznej Bogusław Liberadzki uspokajał, że pieniądze przeznaczone na wsparcie uchodźców będą. - Věra Jourová potwierdziła, że 17 mld euro jest przygotowywane plus 9 mld euro zebrano w ramach konferencji darczyńców w warszawskich Łazienkach w ostatnią sobotę. Razem jest to 26 mld euro i również pani komisarz potwierdziła, że to za mało - podkreślał Liberadzki.Premier Mateusz Morawiecki zaapelował do Komisji Europejskiej o pomoc finansową dla uchodźców. Przypomniał, że Turcja, mimo że nie jest w Unii, otrzymała ogromne wsparcie na ten cel. Do Polski przyjechało prawie 2,7 miliona uchodźców wojennych z Ukrainy.