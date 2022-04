Dofinansowanie za przyjęcie uchodźców. Szczecinianie składają wnioski [ZDJĘCIA]

Fot. Robert Stachnik [Radio Szczecin]

Szczecinianie składają wnioski o refundację w związku z przyjęciem uchodźców z Ukrainy.

Do Agencji Mieszkaniowej przy al. Wojska Polskiego 55 dziennie przychodzi około 80 osób starając się o świadczenie. Osoby zapewniające zakwaterowanie i wyżywienie obywatelom Ukrainy otrzymują 40 zł dziennie na osobę.



- Przyszedłem złożyć wniosek na całą rodzinę. Teraz zamieszkują w Szczecinie. Mają dzieci i chcę, żeby dostali jakieś pieniądze od państwa. 40 zł to dobry start. To, co dostanę, to oddaję tej rodzinie i oni będą decydować. To, co robi teraz Polska, to szacunek dla Polski i całego narodu - powiedział mężczyzna ubiegający się o dofinansowanie.



- Składam wniosek o dofinansowanie. Przyjąłem 10 osób. Uważam, że teoretycznie to dobre. Praktycznie nie otrzymałem na razie złotówki i żadnego wsparcia, więc nie wiem - dodaje kolejny mężczyzna, który przyjął uchodźców.



Wniosek jest rozpatrywany w ciągu miesiąca od jego złożenia, a okres wsparcia to 60 dni. Wnioskować mogą zarówno obywatele Polski, jak i Ukrainy, którzy wynajmują mieszkanie w naszym kraju.



Wnioski mogą składać osoby, które wzięły do siebie uchodźców na terenie Gminy Miasto Szczecin. Świadczenie przysługuje tylko tym uchodźcom, którzy przekroczyli granicę polsko-ukraińską po 24 lutego bieżącego roku.