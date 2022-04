Muzykalne polsko-ukraińskie święta [WIDEO, ZDJĘCIA]

Realizacja Wojciech Ochrymiuk [Radio Szczecin]

W ramach podziękowań za schronienie przed wojną zagrają jutro koncert w kościele na szczecińskim Krzekowie.

Dla rodziny pani Doroty ze Szczecina to będzie Wielkanoc wypełniona śpiewem i muzyką,

wszystko za sprawą uzdolnionych wokalno - muzycznie dzieci uchodźców z Ukrainy, których zaprosiła pod swój dach.



Paulina, Maria, Anna, Oleksiej, Katerina i Bogdan to uczniowie szkoły muzycznej w Tarnopolu. Dzięki temu, że rodzina gospodyni gra i śpiewa religijne pieśni, ukraińskie dzieci mają możliwość dalszej nauki na instrumentach smyczkowo - szarpanych.



- Mamy w domu instrumenty w domu, pianino, gitary, skrzypce, napisałam do pani Iriny i doskonale się tutaj uzupełniamy - mówi Dorota Kalinowska.



Koncert pieśni Wielkanocnych w wykonaniu dzieci z Ukrainy odbędzie się jutro

o 13:30 w Parafii p.w. Świętej Trójcy przy ul. Żołnierska 1a