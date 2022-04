Szczecin i region zakorkowany [AKTUALIZACJA]

Fot. Facebook Grupa Suszą! Szczecin/Paulina Dębowska

Ogromne problemy mają kierowcy próbujący pokonać ulice w centrum Szczecina. Przede wszystkim zmotoryzowani dojeżdżający do galerii handlowych.

Słuchacze dzwonią do nas w tej sprawie.



- Jestem na ulicy św. Wojciecha. W centrum miasta jest masakra, nie da się nigdzie przejechać - mówiła słuchaczka.



Stan na godzinę 17:00



Już tylko czterech kilometrów sięga korek na Autostradzie A6 przy dojeździe - od strony Kołbaskowa - do węzła Kijewo. Kłopoty z płynną jazdą dotyczą jedynie podróżujących w kierunku pasa nadmorskiego. Stąd jadącym od strony Gorzowa w kierunku Świnoujścia niezmiennie proponujemy trasę alternatywną przez Pyrzyce, Stargard i Maszewo.



Na dłużej kierowcy utkną także na ulicy Karsiborskiej w Świnoujściu. Dojazd do promu od strony wyspy Uznam, to co najmniej godzina. Podobnie na ulicy Pomorskiej, gdzie czas oczekiwania od strony wyspy Wolin, to prawie godzina.



Stan na godzinę 16:00



Kolejne trudne miejsce dla kierowców jadących od strony Niemiec, to karsiborska przeprawa promowa w Świnoujściu. Kolejka od strony wyspy Uznam prawie dwukilometrowa. To też oznacza prawie dwugodzinną przerwę w podróży. Od strony wyspy Wolin czas oczekiwania na prom sięga godziny.



Stan na godzinę 15:00



Całkowicie zakorkowane są okolice Bramy Portowej, placu Żołnierza Polskiego oraz placu Rodła. W ogromnym korku kierowcy stoją także na Szosie Stargardzkiej, próbując płynnie dojechać w okolice ul. Struga.



Spore problemy także na ulicach Ku Słońcu i Weleckiej - jadąc w kierunku centrum handlowego na Gumieńcach - oraz na rondzie Hakena i na ulicy Południowej w okolicach marketów budowlanych.



Utrudnienia występują również na Autostradzie A6 w okolicy węzła Kijewo - tam korek wynosi ponad 5 kilometrów. Jadąc od strony Kołbaskowa zator zaczyna się już w okolicy węzła Podjuchy.