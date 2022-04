Odwiedziny w szpitalu Kołobrzegu - tak, ale...

Szpital w Kołobrzegu. Fot. Przemysław Polanin [Radio Szczecin/Archiwum]

Kołobrzeski szpital otwiera się dla odwiedzających. Nadal obowiązywać będzie jednak szereg ograniczeń.

Od piątku Regionalny Szpital w Kołobrzegu ponownie wprowadza odwiedziny pacjentów na oddziałach. Lecznica otwiera się dla odwiedzających po ponad dwóch latach. Nadal obowiązywać będzie jednak szereg ograniczeń. Co istotne, odwiedziny będą możliwe jedynie w godzinach od 14 do 16.



Patrycja Głomska, rzeczniczka szpitala mówi, o czym jeszcze powinni pamiętać odwiedzający.



- Jednego dnia do pacjenta może wejść wyłącznie jedna, pełnoletnia osoba. Przed wejściem i wyjściem z sali pacjenta należy zdezynfekować dłonie. Osoba odwiedzająca oraz pacjent muszą zakładać jednorazowe maseczki chirurgiczne. Pacjent nie może opuszczać oddziału - wyliczała.



Władze szpitala apelują też, by do minimum ograniczać rzeczy z zewnątrz przekazywane przez odwiedzających dla pacjentów przebywających na oddziałach.